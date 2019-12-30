Haberler » 3. Sayfa » Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

30.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:04 Bebek bezinden uyuşturucu çıktı
Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde N.E., K.E. ve İ.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamete baskın yaptı. Narkotik köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonda çocuk bezine sarılı vaziyette kullanıma hazır 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk, 700 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında ikamette bulunan N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:31   Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde - Haberler
23:23   AK Partili Hamza Dağ, Menemen'de Muhtarlar Şurası'na katıldı - Haberler
23:10   AK Parti'li Hamza Dağ: "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak" - Haberler
23:09   Bakan Kasapoğlu: "AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde... - Haberler
22:58   CHP'li Çeviköz: "Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" - Haberler
22:53   Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Haberler
22:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
22:17   Bu görüntüler gerçek! Gözlerinize inanamayacaksınız - Haberler
21:53   Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü - Haberler
30.12.2019 23:41:31