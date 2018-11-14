Bebek Cinayetine 3 Ağırlaştırılmış Müebbet Çıktı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:30



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:30

BURSA'da yaşayan Ferda Demirtekin'in, polis memuru Murat Cingiliç ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğinin boğularak öldürülmesine ilişkin Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yeniden yargılamada 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bebeği boğarak öldürmekle suçlanan Nuray Güven, kendisinin de aynı polis memuruyla ilişkisi olduğunu ve daha sonra kızını başka biriyle evlendirdiğini söyledi. Ferda Demirtekin'in babası Selahattin Güven ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası alırken, Tayfun Güven ise beraat etti.Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde oturan Ferda Demirtekin, 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın Haziran ayında sağlık ocağı görevlileri aileye telefon açıp aşı için bebeğin getirilmesini istedi. Ancak sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polisi bilgilendirdi. Polis, olay tarihinde 21 yaşındaki Ferda Demirtekin ile annesi 40 yaşındaki Nuray Güven ve babası 45 yaşındaki Selahattin Güven'i gözaltına aldı. Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Cingiliç olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç'in silahla kendisini tehdit edip, bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.YARGITAY TARAFINDAN USULDEN BOZULMUŞTUBu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken Nuray Güven dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda Demirtekin, babasının ise Murat Cingiliç olduğu ortaya çıktı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçu sabit görülen Ferda Demirtekin ile Murat Cingiliç ve Nuray Güven'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Selahattin Güven'e ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti. Mahkemenin bu kararı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.BERAAT TALEP ETTİLERHaklarında Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapıldığı yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Murat Cingiliç, Nuray Güven ile tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ve oğlu Tayfun Güven ve avukatları hazır bulurken, Ferda Demirtekin ise katılmadı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan polis memuru Murat Cingiliç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Nuray'ın yalan ve iftira beyanları ile 5 yıldır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Nuray Güven ise, savunmasını yazılı olarak mahkemeye verdiğini, Murat Cingiliç'in bebeği boğarak öldürdüğünü ve olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ile Tayfun Güven, suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini istediler.BİR KEZ DAHA MÜEBBET KARARI ÇIKTIMahkeme kısa bir arasından ardından açıkladığı kararında, Murat Cingiliç, Nuray Güven ve Ferda Demirtekin'e ağırlaştırılmış müebbet, Selahattin Güven'e ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti.Öte yandan halen Bursa'dan elektronik kelepçe bulunduğundan şehir dışına çıkmasının yasak olduğu sanık Ferda Demirtekin'in karar Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra cezaevine gireceği bildirildi.- Bursa