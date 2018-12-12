Bebek Dostu Hastane" Eğitim Programı

Elazığ
Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde "Bebek
Dostu Hastane" eğitim programına katılan personele sertifika verildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin gebe okulu birimi tarafından düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan hastane personeli, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, hastane yetkilileri ile çalışanlar katıldı.
Törende konuşan Polat, Bebek Dostu Hastane konulu eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personeli tebrik ederek, eğitim sürecini düzenleyen ve yürüten gebe okulu birimine ve kurum yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:09