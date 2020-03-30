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Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bebek Geliyorum Demez filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Bebek Geliyorum Demez filmi hakkında Bebek Geliyorum Demez konusu, Bebek Geliyorum Demez özeti ve Bebek Geliyorum Demez oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Bebek Geliyorum Demez filminin detayları…

30.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:51
Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti!

Bebek Geliyorum Demez filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Bebek Geliyorum Demez filmini izleyecek olanların merak ettiği Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, Bebek Geliyorum Demez oyuncuları kimler ve Bebek Geliyorum Demez özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİNİN ÖZETİ

Konu: Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste, hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper?in değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir. Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmalarıyla dolu hamilelik serüveniyle baş ederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Cigaoğlu

Yapım Yılı: 2018 - Türkiye

Türü: Romantik Komedi

Oyuncular: Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Sema Atalay, Mehmet Ali Kaptanlar ve Feride Çetin

Etiketler: Bebek, Gündem, Güncel

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