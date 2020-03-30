Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları ve Bebek Geliyorum Demez özeti!

Bebek Geliyorum Demez filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Bebek Geliyorum Demez filmini izleyecek olanların merak ettiği Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, Bebek Geliyorum Demez oyuncuları kimler ve Bebek Geliyorum Demez özeti gibi konuları inceliyoruz.

Konu: Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste, hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper?in değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir. Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmalarıyla dolu hamilelik serüveniyle baş ederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?