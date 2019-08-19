Haberler» Güncel» Haber

Bebek giyim mağazası yangında küle döndü

19.08.2019 04:27 Bebek giyim mağazası yangında küle döndü


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:52   BAKAN PAKDEMİRLİ, İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
04:37   BAKAN PAKDEMİRLİ, İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
04:28   Nevşehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı
04:27   Bebek giyim mağazası yangında küle döndü
04:23   Nevşehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı
04:21   Nevşehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı
04:03   Nevşehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı