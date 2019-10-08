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Bebek katili Apo'ya fahri hemşehrilik veren Parma Vilayeti'ne Türk tokadı

Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın tutuklu elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a İtalya'nın Parma vilayetinden fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki verdi.

08.10.2019 17:42Bebek katili Apo'ya fahri hemşehrilik veren Parma Vilayeti'ne Türk tokadı
Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın tutuklu elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a İtalya'nın Parma vilayetinden fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki verdi.

Dışişleri Bakanlığı İtalya Parma vilayetinde alınan skandal karara tepki gösterdi. Parma Vilayetinde Berceto Belediye Meclisi 5 Ekim 2019'da bebek katili Apo'ya fahri hemşehrilik verdi.

Dışişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi'nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" denildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak konuyla ilişkili bilgiler istendi, Türkiye'nin talepleri iletildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, İtalya, Parma, Güncel

Kaynak: İHA

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