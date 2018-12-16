Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit
ve Başiskele
ilçelerinde bebek ürünleri satan 5 mağazaya müşteri gibi girip, ürünlerdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak çalan 2 kişi yakalandı. Kocaeli
'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde 23 Ekim- 10 Kasım
tarihleri arasında, bir bebek mağazasının 5 şubesine müşteri gibi giren hırsızlar, üzerlerindeki alarm sistemlerini devre dışı bırakarak bebek kameralarını ve eşyaları çantalarına doldurup çaldı. Hırsızlık olaylarını fark eden çalışanların şikayeti üzerine mağazalardaki güvenlik kameraları ve çevrede bulunan MOBESE kameraları kayıtları incelenmeye alındı. Şüphelilerin mağazaya geldikleri kiralık otomobilin plakasından yola çıkan polis, kimliklerini belirlediği B.Y. (28) ve S.Y.'yi (27) İzmit'in Kozluk
Mahallesi'nde yakaladı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
Başiskele,İzmit,Kocaeli
16 Aralık 2018 Pazar 15:20