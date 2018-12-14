Bebek Ölümleriyle Mücadele Değerlendirildi

Kayseri
'de bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kayseri Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bebek
Ölümleri İl Değerlendirme Kurul Toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan
Benli, bebek ölümleriyle olan mücadelenin dünya standartlarına ulaşıncaya kadar, hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise bebek ölümlerinin azaltılması için üniversite olarak her türlü destek ve çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.
14 Aralık 2018 Cuma 15:40