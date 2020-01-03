Bebek Sahibi Olmak İsteyen Çiftler Tedavi İçin Ne Kadar Beklemeli?

Gebelik için tedaviye ne zaman başvurulmalı?

Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, zamanı iyi kullanmalı. 6 ay içerisinde gebelik elde edilememişse tedaviye başvurmak gerekir. Genellikle ''Yaşınız genç, nasıl olsa olur.'' düşüncesiyle kendi halinde gebeliğin oluşması bekleniyor. Oysa bu durumda, zaman çok kıymetlidir. Günümüzde, hem kadınların hem erkeklerin üreme yeteneğinde gözle görülür bir azalma mevcut. Anneannelerimiz ya da annelerimiz kolay hamile kalıp doğum yaparken, günümüzde koşullar daha zorlu bir şekilde ilerlemektedir. Eğitim ve kariyer nedeniyle evliliklerin bir kısmı 35 yaş ve sonrasında gerçekleşmektedir. Bundan dolayı hamile kalmak; yumurta kalitesi ve sayısındaki azalma nedeniyle kolay değil. Bir başka hatalı bakış açısı da, hastaneye başvurup, 2-3 test yaptıran çiftlere ''her şey normal'' denilmesi ve bunun üzerine tedavisiz bekleyerek yılların yine ''heba edilmesi''.

''Her şey normal'' ise çocuk neden olmuyor?

Spermiogram testi; sperm sayısını, hareketini, morfolojisini gösterir. Ancak sperm, DNA'nın normal olup olmadığını, yumurtayı dölleyip dölleyemeyeceğini söyleyemez. Adetin 2 ya da 3. Günü hormon tahlilleri, kadının yumurta sayısı hakkında bilgi verir; yumurta kalitesini söyleyemez, yumurtanın döllenme şansını bilemez. Rahim filmi, tüplerin açık olup olmadığını ve rahimin içyapısının normal olup olmadığını gösterir. Ancak spermle yumurtanın tüp içinde buluşup buluşamadığını göstermez. Ya da rahim zarının içine yerleşecek bir embriyoya alıcı olup olmadığını gösteremez. Dolayısıyla, spermiogram ve adetin 2-3. günü testleri normal ya da rahim filminde tüpler açık olsa bile, bu ''her şey normal'' demek değildir. Yine tedaviye girmek gerekir.

Bekleme süresi uzadıkça çocuk sahibi olmak zorlaşıyor

Bekleme süresi uzatıldıkça, kadının rahim ve yumurtalıklarında sık görülen sorunlar belirmeye başlayacaktır ki bu da çocuk sahibi olmayı daha da zorlaştırır. Gebelik geçirmeyen bir rahimde, yıllar içinde rahim iç zarında ''polip'' ya da rahim kas tabakasında ''miyom'' olarak adlandırılan sorunların belirme ihtimali artıyor. Bunlar hamileliğin rahime tutunmasını zorlaştıran ve düşüklere yol açabilen sorunlardır. Ya da yıllar içinde gebelik geçirmemiş kadınların yumurtalıklarında, kist ortaya çıkma ihtimali artıyor. En yaygın görüleni ise çikolata kisti ya da endometrioma. Çocuk sahibi olmayı son derece zorlaştıran bir durumdur. Ancak tedavisi mümkündür. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk için tedavi olmak konusundaki uyuşukluğun ya da isteksizliğin bedeli; bazı çiftler için hiç çocuk sahibi olamama şeklinde talihsiz bir tablo oluyor. Örneğin; 35 yaş üstünde olup, çocuk tedavisine giren her 3 kadının 1 tanesi tüm tedavilere rağmen çocuk sahibi olamıyor.

Hatalı bakış açısından kurtulun…

Olayın bir de şu yönü var; tedavi oldunuz, gebelik testi pozitif çıktı. Ancak bu, evinize sağlıklı bir bebek götüreceğiniz anlamına gelmiyor. Tedaviyle hamilelik elde ettiğimiz hastaların bir kısmı, gebeliğini düşükle ya da erken doğum nedeniyle kaybediyor. Dolayısıyla B-hCG testinin pozitifleşmesi, sağlıkla bir bebek dünyaya getireceğinizi garanti etmiyor. Tüm bu tıbbi gerçekleri, infertilite yani çocuk tedavisinin mutfağında olan bir hekim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Amaç tabi ki, moral bozmak değil; tam tersi yerleşmiş hatalı bakış açılarından sizi kurtaracak bir bilinç kazandırmak.

Evlat sahibi olmak isteyen tüm anne ve baba adaylarına, en kısa sürede dileklerine kavuşmalarını dilerim.