BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA UYMADILAR, YÜRÜYÜŞ YAPIP KÖPEK GEZDİRDİLER

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul Ankara , İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde; balık tutmak, spor ve yürüyüş yapması yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenlerden bazıları yürüyüş yaptı bazıları ise köpek gezdirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadelede başarı sağlanıncaya dek hafta sonlarında il ve ilçelerin sahil bantlarında, balık tutmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yayınlanan genelgeyle birlikte polis ekipleri de devriye görevlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bebek Sahilinde yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyararak evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını belirten bir kişi,"Köpeklerim var, her gün çıkartmak zorundayım. Virüsü bulaştıracağım ya da alacağım kimse yok dışarda. Ben de bu sebeple çıktım. Ben yaştan da kurtarıyorum. 65 yaşın altındayım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Yürüyüş ve spor yapanlardan detay

Vatandaşla röportaj

Polis ekiplerinin uyarıları

Sahilden detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA