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BEBEK SAHİLİNDE YÜRÜYEN GENÇ KIZA PARA CEZASI

Beşiktaş Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi.

05.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:10
BEBEK SAHİLİNDE YÜRÜYEN GENÇ KIZA PARA CEZASI
Beşiktaş Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, Beşiktaş Bebek Sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yapması yasaklanmış, yasağa umayanlara 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan ceza yazılması kararlaştırılmıştı. Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan basın mensuplarına  'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adresine giderek, Dilek T.ye  'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan idari para cezası kesti.

Görüntü Dökümü:

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-(Polis Kamerası)

-Genç kıza ceza kesilmesi

-Ceza kesen polisten detay

-Genç kızdan detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Bebek, Güncel
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