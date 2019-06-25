25.06.2019 10:14
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Bebek tasarlıyor, taleplere yetişemiyor

Bebek tasarlıyor, taleplere yetişemiyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Arzu Sofuoğlu'nun evinde yaptığı kişiye özel bebekler, büyük ilgi görüyor.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Arzu Sofuoğlu'nun evinde yaptığı kişiye özel bebekler, büyük ilgi görüyor.
Bandırma'da yaşayan 2 çocuk annesi Arzu Sofuoğlu, çocuklarının kendisinden oyuncak bebek istemesi üzerine hobi olarak başladığı işi ticarete döktüğünü söyledi. Resim öğretmenliği mezunu olduğunu kaydeden Sofuoğlu, "Çocuğum küçük olduğu için öğretmenlik yapamıyorum. Ama evimde, elimden geldiğinde çalışmaya özen gösteriyorum. 2 yıl önce büyük çocuğumun benden oyuncak istemesi üzerine bez bebek ile başladım. Daha sonra yaptığım araştırmalarla bunu çeşitlendirerek, kişilerin kendilerini bebek haline getirmeye başladım. Sosyal medya üzerinden bana ulaşıyorlar. Özel olarak istenilen çalışmalarda bebeğini yapacağım kişinin suratının detaylarının belli olması için yakın bir şekilde önden, yandan ve boydan çekilmiş fotoğraflarını isteyerek bu şekilde çalışmamı bitirmiş oluyorum. Anadolu Türkiye Sanatları Derneği'nin davetleri üzerine gittiğim festival ve şenliklerde bebeklerimi sergileme fırsatını buluyorum. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum" diye konuştu.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Bandırma , Balıkesir , Güncel

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