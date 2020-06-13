BEBEK VE ARNAVUTKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUĞU

BEBEK VE ARNAVUTKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUĞU (havadan görüntüyle)Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bir çok kişinin akın ettiği Bebek ve Arnavutköy sahilinde uzun araç kuyruğu oluştu.

13.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:48
BEBEK VE ARNAVUTKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUĞU (havadan görüntüyle)
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bir çok kişinin akın ettiği Bebek ve Arnavutköy sahilinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi.
İstanbulların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda İstanbul Boğazı'nı tercih etti. Bebek ve Arnavutköy sahilinde bu durumdan nasibini aldı. Yürüyüş yapanlar, otomobillerin içinde çay içerek manzara seyredenler bölgede yoğunluk oluşturdu.
Bir süre önce bölgede İSKİ tarafından başlatılan içme suyu boru değiştirme çalışmaları nedeniyle Bebek-Beşiktaş istikametine 2 şerit trafiğe kapatılınca, hafta sonu trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Arnavutköy'den Bebek istikametine giden sürücüler gidiş-geliş birer şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1,5 kilometre yolu sürücüler ancak 35-40 dakikalık bekleyişlerin ardından aşabildiler. BEBEK VE ARNAVUTKÖY’DE UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, İstanbul, Bebek, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Haberler››Güncel››BEBEK VE ARNAVUTKÖY'DE UZUN ARAÇ KUYRUĞU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:13: ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 117 bine yaklaştı - Haber 17:12: Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde - Haber 17:12: Çavuşoğlu: "Meydan şehrin can damarı olacak" - Haber 17:11: Karabük'te sağanak - Haber 17:11: Son dakika haber... Safranbolu'da karantinaya alınan sokakta vatandaşlara gıda yardımı yapıldı - Haber 16:40: Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi - Haber 16:31: İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin