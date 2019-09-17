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Bebek ve çocuklulara "ücretsiz vale" hizmeti

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, hafta içi günlerde bebeği ya da çocuğuyla AVM'ye gelen anne ve babalara ücretsiz vale hizmeti veriliyor.

17.09.2019 11:56Bebek ve çocuklulara
Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, hafta içi günlerde bebeği ya da çocuğuyla AVM'ye gelen anne ve babalara ücretsiz vale hizmeti veriliyor.

Kampanyaları, birbirinden renkli etkinlikleriyle Optimum, bebek ve çocuklu ziyaretçilerine ücretsiz vale hizmeti vererek, ailelerin yükünü hafifletiyor.

Araçları park etme problemini ortadan kaldıran Optimum, bu uygulamasıyla gönülleri bir kez daha fethediyor. Araçlarını AVM önündeki vale noktasına teslim eden aileler, gönüllerince alışveriş yaptıktan sonra yine AVM önüne kadar getirilen araçlarına binerek ayrılırken hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. - ADANA

Adana, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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