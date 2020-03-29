BEBEK VE TARABYA SAHİLİ BOŞ KALDI

İSTANBUL'da sahillerde, piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. Geçen hafta sonu 'Evde kal' uyarılarına rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek Sahili, bu pazar günü boş kaldı.

POLİS EKİPLERİ YÜRÜYÜŞ YAPANLARI UYARIYOR

Öte yandan Bebek ve Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan vatandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bebek Sahili'nde yürüyüş yapanlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı mesajda, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuşturö ifadelerine yer verdi.

Görüntü dökümü:

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-Bebek yolundan görüntüler

-Bebek Sahili'nden görüntüler

-Kapatılan Park

-Polisin yürüyüş yapan vatandaşları uyarması

-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)

-Tarabya

-Sahilde yürüyenler

-Genel ve Detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA