Bebekler, Bu Defa Ödül İçin Emekledi

Nevşehir'de bir alışveriş merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi. Büyük ödülün bebek bezi olduğu yarışmada ailelerin heyecanı görülmeye değerdi.

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi. Yaklaşık 15 bebeğin katıldığı yarışmada, ilk üçe giren bebeklere bebek bezi hediye edildi.

AİLELER, BEBEKLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Bebeklerinin birinci olması için,ailelerin de birbirleriyle yarışması dikkatlerden kaçmadı. Aileler, cep telefonu ve bebeklerinin ilgisini çekeceğini düşündükleri nesnelerle, onların emeklemelerini hızlandırmaya çalıştı.

KAZANAN, HENÜZ 10 AYLIK OLAN UFUK ÖZZENGİN OLDU

Yarışmada ilk üç dereceye giren bebeklere bebek bezleri hediye edildi. Bebek bezi kutularının üzerine oturan bebekler ortaya renkli görüntüler çıkarırken, yarışmayı birincilikle tamamlayan bebek, 10 aylık Ufuk Erdem Özzengin oldu.

''YARIŞMAYI GELENEKSELLEŞTİRECEĞİZ''

Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan ise açıklamasında, "Alışveriş merkezine gelen bebekli ailelerimizin birazcık mutlu olabilmesini sağlamışsak ne mutlu bizlere. Yarışmamızda sizlerin de gördüğü gibi birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Nissara AVM olarak bebek emekleme yarışmasını geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.