Bebeklerde egzama, astım habercisi olabilir

Bebeklerde egzama, astım habercisi olabilirTÜRKİYE Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, bebeklik çağında görülen egzamanın, tedavi edilmemesi durumunda ileride astıma neden olduğunu belirtti.

24.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:01
Bebeklerde egzama, astım habercisi olabilir
TÜRKİYE Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, bebeklik çağında görülen egzamanın, tedavi edilmemesi durumunda ileride astıma neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şekerel, "Egzaması olan bebeklerin yüzde 30'u ileride astım hastası olabilir. Bu bebeklerde ileride astım veya besin alerjisi gelişebileceğini biliyoruz. Genellikle astımın ilk belirtisi egzama oluyor" dedi.
Prof. Dr. Bülent Şekerel, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeklik çağında görülen egzamanın, tedavi edilmemesi durumunda ileride astıma neden olduğunu söyledi. Şekerel, özellikle bebeklik çağında bebeklerin yüzde 10'u ile 20'sinde egzama olduğunun bilindiğini, bunun özellikle yanak, kol, boyun, bacakların dış yüzleri ve el bileklerinde görüldüğünü bildirdi. Yoğun kaşıntılı egzamanın bebeğin uykusunu bölebildiğini, günlük yaşamı da olumsuz etkileyebildiğini belirten Şekerel, "Bebek kaşındığı için tırnaklarıyla derisini çizerek mikrobik deri hastalıklarına neden olabiliyor. Bizim için egzama çok önemli. Bu bebekte ileride astım veya besin alerjisi gelişebileceğini biliyoruz. Özellikle besin alerjisi gelişiminde egzamanın çok önemli bir rolü var. Çünkü besinler deriden geçerek girdiklerinde alerji gelişimine neden oluyorlar. O yüzden deri bütünlüğünün sağlanması, egzamanın tedavi edilmesi, besin alerjisi girişimini engellemek için en önemli kriter" dedi.
'ASTIMIN İLK BELİRTİSİ EGZAMA OLUYOR'
Prof. Dr. Şekerel, egzamanın tedavi edilmesi konusunda aileleri bilgilendirdiklerini belirterek, "Egzamalı bebeklerin yüzde 30'unda ve 40'ında besin alerjisi vardır. Özellikle egzama şiddetliyse bebeğin erken döneminde başladıysa bunun altında bir besin alerjisi olabilir. Özellikle annenin yedikleri, anne sütüyle bebeğe geçerek bunun yoğunlaşmasına neden olur. O yüzden biz alerji testleri yaparak hangisi olduğunu buluyor ve buna yönelik tedbirler alıyoruz. Bebeklerde egzama görülmesi ailelerin moralini bozmamalı, tedavi edilebilir. Nedenleri ortaya konulursa ortadan kaldırılabilir durumdur. Astım gelişimi içinde risk oluşturduğunu biliyoruz. Egzaması olan bebeklerin yüzde 30'u ileride astım hastası olabilir. Nedeni ise hepsi ortak bir temelden ileri geliyor. Kalıtsal bir duruma bağlı. Ailede alerjik bir bünye varsa bu zaman içinde besin alerjisi, alerjik nezle ve astım gelişebiliyor. Genellikle astımın ilk belirtisi egzama oluyor. O yüzden astımın doğru tedavisi ileride bu hastalıklardan korunması, astımdan korunması için kritik bir aşama olarak kaydediyoruz" diye konuştu. Bebeklerde egzama, astım habercisi olabilir

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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