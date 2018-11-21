Bebeklerde Ek Gıdaya Geçişte Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiğini, bu süreçte su dahi vermemenin önemli olduğunu vurgulayan Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu
"Altıncı aydan sonra bebeklerin besin gereksinimlerini karşılamak için anne sütü ile birlikte tamamlayıcı besinlere başlanmalı.
Bebeklerin çiğneme ve konuşma kaslarının gelişimine katkıda bulunmak, ileri dönemde iyi bir beslenme alışkanlığı kazandırmak, bebeklerin sıvı tipi beslenmeden, erişkin tipi beslenmeye geçişini sağlamak amacıyla tamamlayıcı besinlere geçiş büyük önem taşıyor" dedi.
"Tamamlayıcı besinlere geçiş için bebeğin fizyolojik yapısı hazır olmalı"
Prof. Dr. Garipağaoğlu, tamamlayıcı besinlerin başlanabilmesi için bebeğin fizyolojik olarak böbrek, sindirim ve merkezi sinir sistemi işlevlerinin gelişmiş olması, itme refleksinin geçmiş olması, desteksiz oturması, bir başkası yemek yerken kaşığı izlemesinin önemli olduğunu belirtiyor.
Tamamlayıcı besinlerin besleyici, uygun yapıda, çok fazla sıcak ya da soğuk olmayan, bebek tarafından kolay yenebilir olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Garipağaoğlu "6-12 ay döneminde bebeğe verilecek tamamlayıcı besinler tuzsuz ve şekersiz olmalı. Tamamlayıcı besinlerin gündüz saatlerinde, bebeğin hareketli olduğu zamanlarda verilmesi uygun olur. Az miktarda ve tek bir besin şeklinde başlanması en önemli püf noktası" diyor.
"Bebeklere kahvaltıda yumurta, peynir ve pekmez verilebilir"
Dokuzuncu ve on ikinci aylar arasında bebeklere öğle öğünlerinde az tuzlu, az yağlı, az salçalı, az baharatlı ev yemekleri verilebileceğini dile getiren Garipağaoğlu, "Bu dönemde sabahları kahvaltıda yumurta sarısı ile birlikte az tuzlu peynir ve 1 tatlı kaşığı pekmez de verilebilir. Süt ürünlerinden yoğurdun evde mayalanmış olmasının tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yumuşak yapısı ve düşük tuz oranı ile Sürmeli peynir bebek ve küçük çocukların beslenmesinde yer alabilir" dedi.
Anne,Bebek,Muazzez Garipağaoğlu
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:53