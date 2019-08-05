Bebeklerde pişik sebebi; kötü hijyen ve sıcak hava

Yaz aylarında özellikle bebeklik döneminde sık sık meydana gelen pişik cilt problemleri arasında kendini göstermektedir. Son derece hassas bir cilt yapısına sahip olan bebeklerde pişik, ciddi derecede acıya ve tahrişe sebep olmaktadır. Bebek ve çocuklarda pişik nedenleri

Bebeklerde bez bağlanan bölge sürekli neme ve tahriş edici unsurlara maruz kalır. Bu nedenle zaman zaman ciltte pişik meydana gelmektedir. İshali olan çocuklar bu tür pişiğe daha yatkın olurlar. Bez değişimi sırasında genital bölgede kızarıklık fark edilebilir. Bu durum bir sonraki bez değişiminde görülmeyebilir ya da birkaç gün şiddetlenmeden devam edebilir. Uzun süren pişiklere enfeksiyonlarda eklenir. Ciltte oluşan kızarıklık daha parlak kırmızı, sınırlar daha belirgin, çevresinde yayılmaya eğimli alanlar bulunur. Cilt kıvrımlarında daha sık görülür. Yüzey gergin ve parlak olur, bazen soyulma meydana gelebilir. Enfeksiyon oluşumunda, maya ve bakterilerin üremesi etkilidir.

Çocuklarda pişiği tetikleyen unsurlar

Alt bezinin yeterince sık değiştirilmemesi çocukta tahrişe neden olmaktadır. Bebek bezleri bebeklerin cildi için ıslak ve sıcak bir ortam oluşturmaktadır. Cildin tahriş olmasının diğer bir nedeni ise sürtünmedir. Islak ve sıcak bir ortamda, cilt sürtünmeden daha fazla etkilenir, böylece bebekte pişik meydana gelir.

Bebeklerin ishal dönemlerinde sık dışkılama pişik oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde idrar yolu enfeksiyonlarında da sık idrar çıkışı ve idrarın değişken niteliği de pişik oluşumunu artırmaktadır.

Alt temizliğinde kullanılan deterjanlar ve ıslak mendil kullanımı pişiğe neden olabilmektedir. Parfüm ya da diğer kimyasal içeren ıslak havlular, bebeğin cildini tahriş etmektedir.

Tahriş olan deride nem ve artan ısı nedeniyle bazı mikroplar üreyebilmektedir. Bu şekilde pişikli bölge enfekte olur, böyle bir durumda da genellikle mantar enfeksiyonu oluşmaktadır.

Kötü hijyen.

Emzirme döneminin bitişinde anne sütünden mamaya ya da ek gıdalara geçerken bebeğin beslenmesinin değişmesi pişiğe neden olabilmektedir.

Anne sütünden geçen bazı gıdalar pişiği artırabilmektedir.

Bazı kalıtımsal sistemik hastalıklar ve çinko eksikliği de pişiğe neden olabilmektedir.

Bebeğin diş çıkarma dönemi, antibiyotik kullanımı, egzama, bebek için pişiği artıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bebeklerde pişiği önlemek için neler yapılabilir?

Bebeğin alt bezi sık değiştirilmelidir. Bez değişimi sırasında bebeğin altı olabildiğince açık tutulmalı ve mümkün olduğunca sık havalandırılmalıdır. Bebeğin altı bağlanırken bel bölgesi gevşek bir şekilde bağlanmalı ve havanın bez içinde dolaşması sağlanmalıdır.

Her büyük tuvalet yapıldıktan sonra altı ılık suyla temizlenmelidir. Eğer temizleme mendilleri kullanılacaksa bebek cildine uygun, yumuşak ve alkolsüz olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Yeni alt bezi bağlanmadan önce bebeğin altının iyice kuru olduğundan emin olmak gerekmektedir.

Bebeğin kilosuna uygun, doğru boyda bez seçimi yapılmalıdır. Olması gerekenden küçük olan bezler bebeği sıkmakta ve rahatsız etmektedir. Büyük olanlar ise sızdırmaya neden olmaktadır ve bebeğin poposunda rahatsızlık yaratmaktadır.

Alt bezinin üzerine sentetik malzemeden yapılan giysilerin giydirilmesi gerekmektedir.

Anne sütünden geçen antibiyotikler ve kullandığı bütün ilaçlar bebeği etkilemektedir. Bu nedenle bebekte pişiğin önlenmesi ve kontrol altına alınması için annenin doğal besinlerle beslenmesi ve kullanacağı ilaçları uzman hekim kontrolünde alması gerekmektedir.

Bebeğin bezi takip edilmelidir. İdrar ve kaka rengine, sıklığına, miktarına dikkat edilmelidir. Bebeklerin idrarı renksiz ve hafif sarı olmaktadır. Yeterli beslenmeyen ve sıvı almayan bebeklerin idrar renkleri koyu sarı ya da pembemsi olabilmektedir.

Son bir tavsiye…

Bebeğinizin cildi olukça hassas bir yapıya sahiptir. Öyle ki, küçük bir sıcaklık artışı bile bebeğinizin cildini olumsuz yönde etkileyebilir. Siz ebeveynlere düşen görev ise bebeğinizin mükemmel yapıda olan ama bir o kadar da hassas ciltlerine karşı maksimum korumayı sağlamaktır. Bu anlamda; yukarıda bahsi geçen ipuçları da dahil olmak üzere uygulayacağınız tavsiyeler, bebeğinizin ihtiyaç duyduğu koruma duvarını inşa edecektir.