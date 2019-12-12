Haberler » Güncel » 'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor' - Haber

'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor'

YENİ doğan bebeklerde en fazla görünen hastalıkların başında burun tıkanıklığı geldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Astarcıoğlu, "Bebeklerde burun tıkanıklığı ve sebep olduğu hırıltı ve öksürük, bizlere en fazla başvurulan hastalık.

12.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:17'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor'

YENİ doğan bebeklerde en fazla görünen hastalıkların başında burun tıkanıklığı geldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Astarcıoğlu, "Bebeklerde burun tıkanıklığı ve sebep olduğu hırıltı ve öksürük, bizlere en fazla başvurulan hastalık. Burun tıkanıklığı başka hastalıklara da sebep olabiliyor" dedi.

Burun tıkanıklığı olan bebeklerin mutlaka doktora gösterilmesi gerektiğini ifade eden Astarcıoğlu, "Burun tıkanıklığı olduğunda bebek mutlaka doktora görülmeli. Hastanede, basıncı ayarlanabilen cihazla temizleme işlemi yapıyoruz. Bu cihaz sadece hastanede kullanıyor. Anne -babaların da kullanması gereken, elektrik süpürgesine takılan cihazlar da var. Bu cihazlar de basıncı sabitliyebiliyor. Hekim olarak bu cihazları öneriyoruz ailelere. Gelişi güzel damlalar alıp, kullanmasınlar. Ancak doğru cihaz bulunmazsa faydadan çok zarar verebilir. Bebeğin burnuna uyumlu olmalı. Malzeme bebeğe zarar vermeyecek, toksin içermeyen malzemeden olmalı" diye konuştu.

UYUYAMAZ, ANNESİNİ EMEMEZ

Burnu tıkalı olan bebeğin uyuyamadığını ve annesini emmekte zorlanıp, nefessiz kaldığını belirten Dr. Astarcıoğlu, "Bebeğin burnu tıkalı olduğu için başka hastalıklara da sebep olabiliyor. Genzin arkasında biriken temizlenmemiş sekresyon mikroplar ve bakterilerin de eklenmesiyle ateşli hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle iyileşme uzuyor. Hem annelerin hem de bebeklerin rahat uyuması için açık burun tavsiye ediyoruz" dedi.

BEBEKLERİN BURUNDAKİ HAVA BOŞLUKLARI DAR OLDUĞU İÇİN GÖRÜLÜYOR

Doktor Görkem Astarcıoğlu, "Bebeklerde, burundaki havanın daha rahatça dolaştığı boşluklar olması gerekenden daha dar. Bir anda kilo alan, büyüyen bebeklerin de burun boşlukları daralıyor. Bu nedenle bebeklerde burun tıkanıklığı görülüyor" diye konuştu.



Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:06 Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak - Haber
19:03 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber
18:59 Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:16:11