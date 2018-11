Bebeklerin "Spa ve Masaj" Keyfi

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa 'da hizmet veren bebek SPA merkezi, bebeklere, daha 1 yaşına girmeden SPA deneyimi yaşama olanağı sunuyor.Merkezde bulunan önü camla kaplı jakuzilerde "boyun simidi"yle suya bırakılan bebekler özgürce hareket ederken, ebeveynleri de bebeklerinin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor.Suda vakit geçirdikten sonra uluslararası bebek masajı eğitimi almış uzmanlar tarafından masaj yapılan bebeklerin rahatlaması ve vücut gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.İşletmenin sahibi Gökçe Geçkin Sakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek SPA merkezinde 0-10 aylık bebeklere ve onların ailelerine hizmet verdiklerini söyledi.Merkezde bebeklere iki aşamalı bakım yapıldığını anlatan Sakın, bebeklere öncelikle "floating" diye tabir edilen bebek yüzmesi, daha sonra ise bebek masajı yaptıklarını belirtti.Kolik ve gaz sorunu olan bebekleri rahatlatıyorSakın, "floating"in bebeklerin kas gelişimine büyük yararı olduğunu vurgulayarak, "Bahsettiğimiz 0-10 aylık bebekler, hareket yeteneği nedeniyle daha çok ebeveynlerine bağlı oldukları için anne ve babadan bağımsız hareket etmek onların öz güvenini geliştiriyor. Bebek masajı ve dokunma da bebeğin sindirim ve kas sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Özellikle kolik ve gaz sorunu olan bebeklerde bebek masajının rahatlatıcı etkisini görüyoruz." diye konuştu.Bebek SPA merkezinde uzman bir hemşire ile bebek masajı uzmanının görev yaptığını belirten Sakın, "Burada 'floating' dediğimiz yüzme, bebek masajı, anne el masajı hizmeti veriyoruz. Bunun dışında ailelere küçük bir ikramlık büfe sunuyoruz. Tüm bunları kapsayan seanslarımızın ücreti ise 140 lira." ifadelerini kullandı.Sakın, bebekleriyle merkeze gelen ailelerin farklı bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Suda özgürce hareket ettikleri için bebekler çok keyif alıyor. Aileler de onların bu keyifli anlarını görünce burada zaman daha da keyifli geçiyor. Burada bebeklerin bu anlarına şahit olmak isteyen sadece anne ve babaları değil, büyük anne, büyük baba, amca, dayı, teyze ve halaları da ağırlıyoruz. Anneler merkezimizde biraz daha ayrıcalıklı bebeklerle gezme imkanı sınırlı olduğu için burada onlara olabildiğince rahat bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Burada bir araya gelen anneler fikir alışverişi yapma imkanı da buluyor."Jakuzi her bebeğe özel dolduruluyorHer bebek için bir ön hazırlık yaptıklarını ifade eden Sakın, şöyle konuştu:"Suyumuz her bebek için özel hazırlanıyor ve başka bir bebek aynı suya girmiyor. Ailemiz geldikten sonra jakuzimizi dolduruyoruz ve suyumuzu 37 dereceye ayarlıyoruz. Böylece bebeklerimizin vücut ısıları düşmemiş oluyor. Her bebekten sonra suyumuzu boşaltıp organik bir dezenfektanla küvetimizi temizliyoruz. Ailelerin buraya gelirken SPA için herhangi bir malzeme getirmesi gerekmiyor. Biz burada onlara mayo bez ve havlu gibi ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri temin ediyoruz. Hazırlık aşamasıyla beraber ailelerimiz merkezimizde bir saatten fazla zaman geçiriyor."Ailelerin yeni bir deneyim yaşadıkları için merkeze karşı oldukça ilgili olduklarını aktaran Sakın, merkezi 3 Kasım'da açtıklarını ve bu tarihten itibaren birçok randevu aldıklarını sözlerine ekledi.