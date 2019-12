Bebeklerle değil arabalarla oynuyordu; hayallerinin peşinde koşuyor

17 yaşında genç bir kız... Onu tamirhanede görenler şaşırıyor.

Beyza Nur GÜLER-Can EROK-Harun UYANIKİSTANBUL, (DHA) 17 yaşında genç bir kız... Onu tamirhanede görenler şaşırıyor. Çocukluğundan beri bebeklerle değil arabalarla oynayan Melike hayallerinin peşinde koşuyor. Lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar birçok işi başarıyla yapan Melike aynı zamanda oyuncu olmak istiyor.

Otomobil bakım ve onarım servisinin tek kadın otomobil tamircisi Melike Nur Beyen, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin sadece bir örneği. Onu otomobil tamir ederken görenler ise şaşırıyor.

Çocukluğundan beri arabalara merakı olan 17 yaşındaki Melike Nur Beyen, elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi. Bu alanda kendine yer bulmakta zorlansa da iş aramaktan asla vazgeçmediğini ifade eden Beyen, Maltepe'de bir otomobil bakım ve onarım servisinde staj görüyor. Dükkandaki tek kadın tamirci olarak lastik takmaktan balata değiştirmeye kadar diğer çalışma arkadaşlarının yaptığı her işi yapabilen Melike, kadınların her alanda başarılı olabileceğini herkese kanıtlıyor. Tamirci olma hayalini gerçekleştiren Melike Nur Beyen'in bir başka hayali ise oyuncu olmak.

BEBEKLERLE DEĞİL ARABALARLA OYNARDIM

Melike, bu işe olan merakının nereden geldiğini şu sözlerle anlattı Küçüklüğümden beri, kendimi bildim bileli hep merakım vardı arabalara. İki hayalim vardı. Birincisi tamirci, ikincisi de oyuncu olmaktı. Oyuncu olamadım, tamirciliğe yönelmek istedim. 'Neden yapamayayım' bunu dedim, yapmak istedim ve tamirci olmayı başardım. Bu merak ağabeyimden geliyor. Küçüklüğümden beri de hep arabalarla ilgiliydim. Bebeklerle oynamazdım hep arabalar ile oynardım, arabalar ile ilgilenirdim, severdim. Daha sonra bu işe yöneldim. Elektromekanik bölümü okudum. Daha sonra iş hayatına atıldım ve çalışıyorum

İNANSINLAR, KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOKTUR

Bu iş sana ağır gelir, bu cüsse ile yapamazsın' bile dendi. Dalga bile geçildi diyen Melike Nur Beyen, şunları söyledi Sürekli iş aramakla geçti zamanım. Her yere gittim ama 'alım yok' dediler. İstemediler, fark ettim onu. Ben bunu yapabiliyorum dedim, gösterdim. Bir kere deneyin, görün dedim. Denedim, o tekeri falan kaldırabildiğimi gördüklerinde güçlü olduğumu anladılar. Bunu yapabiliyorsan diğerlerini de yapabilirsin, dediler. Daha sonra buraya başladım. Burası bana çok iyi geldi. Burada anladılar, 'Yapabiliyor bu kız, yapamayacağı hiçbir şey yok' dediler. Ama iş sürecim gerçekten çok zor oldu. Bulamadım. Yapabilir gözüyle bakmadılar. Şimdi ise görmeye bile gelenler var. Bu işi yaptığıma inanmayanlar, görüntülerime inanmayanlar var. Şu an herkes yapabileceğimi biliyor. Mutluyum, inandılar bana ve inansınlar kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Bana yapamazsın gözüyle baktıklarında daha çok hırslandım. Yapacağım, yapabiliyorum dedim. Ama yapabildiğimden bir tık daha üst seviyede yapma kararı aldım. Ama daha sonra yapabildiğimi gördüklerinde şaşırdılar. Kendi aralarında konuşsalar da yine yüzüme karşı söylemediler. Yine bana o şekilde davrandılar. Daha fazla güç alayım, daha fazla sinirleneyim, daha fazla çalışayım, diye. Bunların hepsi benim için iyi oldu. Daha sonra gördüklerinde 'Yapabiliyormuşsun, bizi utandırdın' dediler. Sağ olsun ailem de öncelikle arkamdaydı

GÖRENLER MUHASEBECİ SANIYOR

Dükkana gelenlerin kendisini ilk görüşte muhasebeci sandığını, ellerindeki kiri görünce ise şaşırdıklarını söyleyen Beyen, Muhasebeci falan sanıyorlar beni ama bakıyorlar ellerim siyah, yağlı. 'Acaba yardım mı etti' falan diye düşünüyorlar. Ben de 'burada çalışıyorum, yeni başladım diyorum.' İnanmıyorlar bana, çok şaşırıyorlar. Beni birkaç kişi görmeye de geliyor. Motivasyonumu düşürecek şeyler yaşamıyorum. Arabalar zaten yanımda. Onlar beni motive ediyor. Daha sonra müşterilerimiz zaten ona göre davranıyor, ona göre bizimle konuşuyor. Kadının kendine güvenmesi lazım. Öncelikle 'ben bu işi yapabilirim' diyorsa yapacak. Ben bu işi yapabilirim dedim, yaptım dedi.

ELİMİN KİRİNİ GÖRÜNCE DAHA ÇOK ÇALIŞASIM GELİYOR

Çalışırken eldiven kullanmama sebebini ise Beyen, şu sözlerle anlattı Çok ısrar ediyorlar. Eldiven kullan, eline bir şey olur. Kirleniyor. Eldiven kullanmak zorunlu zaten ama ben eldiven kullanamıyorum. Bir kere zaten ellerim ufacık, o cıvatayı vs. tutmakta zorlanıyorum. Bir de ayrıca elimin kirini görünce daha çok çalışasım geliyor. Takmıyorum eldiven ama sürekli söyleyenler oluyor tabii. Alışmadım eldivene ve dediğim gibi elimin kirini görünce daha çok motive oluyorum.

HEM TAMİRCİ HEM OYUNCU OLABİLİRİM

Tamirciliğin ardından oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek istediğini dile getiren Beyen, Tamirci oldum, umarım oyuncu da olurum. Oyuncu olup bu işi bırakacağım mı Asla bırakmayacağım. İleride ailemin desteği ile bir dükkan açıp ağabeyimle birlikte o dükkanda hem işime bakabilirim hem oyunculuk da yapabilirim. Yapacağım da ifadelerini kullandı.

MELİKE İYİ BİR USTA OLACAK

Melike'nin dükkandaki tek kadın çalışan olarak diğer çalışma arkadaşlarının yaptığı her işi başarılı bir şekilde yaptığını ifade eden otomobil servisinin sahibi Haydar Bitnel ise Beklemediğimiz bir performans. Çok özverili, istekli çalışıyor. Demek ki kadın eğer isterse bir erkeğin yapabileceğinden daha fazlasını yapabileceğini gösterdi bize. Onun için kadın-erkek olarak ayırmayalım artık. Kadının bu konularda da başarılı olduğunu Melike bize gösterdi. Hemen hemen bir erkeğin yapabileceği bir çok işi yapıyor burada. Gerçekten şaşırdık. Başarabileceğini bize gösterdi. Bakım yapıyor, balata değiştiriyor, aracı teste bağlıyor, arıza test sorgulaması yapıyor. Ben inanıyorum ki, daha ileri seviyelerde iyi bir usta olacak şeklinde konuştu.

