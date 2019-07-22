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Bebeklerle duygu sömürüsü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ışıklarını ve şehir merkezindeki yolları mesken tutan dilenciler, kucaklarındaki bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor.

22.07.2019 10:36 Bebeklerle duygu sömürüsü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ışıklarını ve şehir merkezindeki yolları mesken tutan dilenciler, kucaklarındaki bebekleriyle duygu sömürüsü yapıyor. Vatandaşlar ise yetkililerden acil çözüm bekliyor.

İnegöl'de özellikle akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kavşakları ve merkezi bölgeleri mesken tutan dilenciler vatandaşların tepkisini çekiyor. Yanlarına aldıkları bebekleriyle insanların duygularını sömürmeye çıkan dilenciler, vatandaşlardan adım başı para talep ediyor.

Başta Bursa Ankara yolu olmak üzere İnegöl Alanyurt Yolu, AVM kavşağı ve İnegöl Milli İrade Meydanı'ndaki trafik ışıklarında para isteyen dilenciler her gün yüklü miktarda ciro yapıyor. Polis ve zabıta ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırıp yasal işlem yapmasına rağmen. bu kişilerle bir türlü baş edemiyor.

Bu durumdan bıkan vatandaşlar artık yetkililerin gereken önlemleri acilen almasını bekliyor. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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