Bebeksi Cilt Bakımı' ile Cilt Kusurları Düzeliyor

Cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger, 'bebeksi cilt bakımı' olarak bilinen cilt kusurlarını birkaç seansta düzelten uygulamanın faydalarını anlattı. Bebeksi cilt bakımını uygulayan ünlü oyuncu Wilma Elles , "Uygulama kırmızı damarları yok ediyor inanılmaz" dedi. Aksünger ise öncelikle doğal beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Bebeksi cilt bakım ile yağ kütleleri yeniden harekete geçiyor" ifadelerini kullandı.Estetik ve cilt bakımında uygulanan yöntemler yıllar geçtikçe farklı boyutlar kazanıyor. Her geçen gün yenilenen cilt bakım trendlerine bir yenisi daha eklendi. Bebeksi cilt bakımı olarak bilinen cilt kusurlarını birkaç seansta düzelten cilt bakımını uygulayan ünlü oyuncu Wilma Elles, " Türkiye 'nin her yerinden insanlar buraya bebeksi cilt bakımı yaptırmaya geliyor. Uygulama kırmızı kılcal damarların geri çekilmesini sağlıyor, kırmızı damarları yok ediyor inanılmaz" diye konuştu.Bebeksi cilt bakımının doğal güzelliği ön plana çıkardığını söyleyen cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger, "Gerçekten tüm sağlık problemlerini yok eden bitkisel bir formül keşfettik, Wilma Hanım'da da denedik. Wilma Hanım'da onayladı doğal güzelliği" dedi.Aksünger'in 18 yıldır bebeksi cilt bakımı üzerinde çalıştığını ifade eden Wilma Elles, "Özlem Hanım bu konu üzerine çok çalıştı. Uzman ilk defa bu kadar hızlı bir cilt bakımı görüyorum" ifadelerini kullandı."Uluslararası çalışıyoruz"18 yıllık tecrübesiyle hazırladığı kürün hiçbir yan etkisinin olmadığını ifade eden Aksünger, "Benim 18 yıllık yolculuğumun çiçeklerini topluyorum. Çok şükür güzel kitlelere ulaştık. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Çünkü artık uluslararası çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından insanlar bebeksi bakım için geliyor bu bizi duygulandırıyor. Wilma hanım gibi güzel bir sanatçımızın da böyle bebeksi bakımlarını yaparak güzelleştirdiğimiz için onun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini konuştu."Uygulama kırmızı kılcal damarların geri çekilmesini sağlıyor"Sosyal medya hesabında Aksünger'i takip ettiğini söyleyen Elles, "Onun paylaşımlarını severek takip ediyorum. İnsanlar cilt bakım yapmaya buraya geliyorlar. Yaş farkı fark etmiyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya bebeksi cilt bakımı yaptırmaya geliyor. Uygulama kırmızı kılcal damarların geri çekilmesini sağlıyor, kırmızı damarları yok ediyor inanılmaz" diye konuştu."Yağ kütleleri yeniden harekete geçiyor"Cildin doğal yapılanmasını sağladığı için cildin altında kaybolmuş yağ kütlelerini yeniden harekete geçirdiğini söyleyen Aksünger, "Doğal doku oluşuyor. Her ciltte farklı güzellik ortaya çıkıyor. Bebeksi bakım içinde saklıyoruz. Gelen herkes çok mutlu bu bizi gururlandırıyor. Yani, güzelliğin sırrı su içmekle başlıyor bebeksi bakım yapsak da Wilma hanıma söylediğim gibi gerçekten önce sağlıklı beslenme çok önemli. İstediğiniz kadar bakım yaptırın kaliteli beslenmediğiniz sürece güzelliği koruyamayız. Güzellik içten başlıyor dışarıda devam ediyor bebeksi bakım gibi" dedi. - İSTANBUL