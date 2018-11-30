Bebekteki Ani Değişimin Nedeni 'Büyüme Atağı' Olabilir

30 Kasım 2018 Cuma 12:27



30 Kasım 2018 Cuma 12:27

BEBEKTE görülen ani huy değişimlerinin altında 'büyüme ataklarının' yattığını belirten Dr. Tuba Coşkun, "Büyüme atakları sonrası bebeklerde önemli gelişimsel değişiklikler gözlemlenir. Bu dönemde sabırla bebeğinizin ihtiyaçlarına karşılık vererek onu dinlemeli ve ona karşı uygun yaklaşım sergilemelisiniz" dedi.Bebeklerin huysuzlaşıp sürekli meme emmek istemesinin ve kucaktan indirildiğinde ağlama krizine girmesini normal sürecin bir parçası olarak değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, bebeğin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan bir büyüme atağında olduğunu belirtti. Bebeğin bu süreçte çevresinin farkına vardığını anlatan Dr. Tuba Coşkun, "Bebeğiniz normal gelişim sürecindeyken aniden bir değişim yaşamaya başlar ve bu durum onun bütün rutinini etkiler. Sürekli sebepsiz ağlayan, daha fazla ilgi isteyen, huysuz, mızmız, memeden ayrılmayan ya da iştahsız yeme düzeni bozulmuş bir ateş topuna döner. Çevresinde bazı değişiklikler olduğunu düşünmeye başlamıştır ve o bu durum karşısında çok şaşkındır. Çünkü bebeğiniz artık yeni farkındalıklar edinmeye başlamıştır. Neler olduğunu anlamaya çalışır, önceden fark etmediği şeyleri artık fark ediyordur" diye konuştu.HANGİ HAFTALARDA GÖRÜLÜR?Bebeğin bu süreçte uyku düzeninde değişiklik, ilgisizlik gibi yeni huylar kazanacağını ifade eden Dr. Tuba Coşkun, büyüme atağının görüleceği dönemleri şöyle açıkladı:"Ebeveynler için de bu dönemlerin üstesinden gelmek hiç de kolay değildir.Her bebeğin gelişimi farklı olduğu için büyüme ataklarının görüldüğü dönem de değişse de genellikle belli haftalardır. Örneğin bebeğiniz, 5., 8., 12.,19.,26.,27., haftalar gibi yaklaşık 2 yaşına kadar olan dönemde 10 defa büyüme atağı evresi yaşayacaktır . Bu ataklar genellikle 2-4 gün yoğun olarak görülse debirkaç hafta da sürebilir.Bu dönemlerde bebeğiniz sık sık emmek hatta sürekli memede kalmak ister.""BEBEĞİNİZİ SABIRLA EMZİRİN"Annelerin bu dönemde bebeklerini sabırla bol bol emzirmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Coşkun, "Bebeğinizin isteği doğrultusunda sabırla bol bol emzirmeye devam etmek, mama desteği yapmamak önemlidir. İleri dönemlerde ihtiyaçları doğrultusunda bebekte beslenme değişiklikleri yapılabilir. Bu yüzden bırakın bebeğiniz istediği kadar yesin veya yemesin. Rutine dönmesi için onu zorlamayın ve çatışmaya girmeyin. Göreceksiniz bir müddet sonra her şey eskisi gibi olacak. Sabırla bebeğinizin ihtiyaçlarına karşılık verin, onu dinleyin ve ona karşı uygun yaklaşım sergileyin. Bol bol bebeğinizi sevmeniz, ten temasında bulunup okşamanız onun bu süreçle daha kolay başa çıkabilmesi için önemlidir. Çok huzursuz olduğunda, uyutmakta zorlandığınızda ılık bir banyo ve sonrasında masaj rahatlatabilir. Bu dönemlerde bebeğiniz sık sık emmek hatta sürekli memede kalmak ister. Bu durum anneleri, acaba bebeğim aç mı, yoksa sütüm yetmiyor mu? gibi düşüncelere iter. Aslında büyüyen bebeğinizin anne sütü ihtiyacı da artmıştır ve bebeğiniz sık sık emerek memelerinizin de bu ihtiyaca karşılık vermesini sağlamış olur" tavsiyelerinde bulundu."MUTLAKA BİR ÇOCUK DOKTORUNA BAŞVURUN"Bu kriz dönemlerinde yaşanan değişikliklerin herhangi bir hastalık belirtisi de olabileceğini söyleyen Dr. Tuba Coşkun, ailelerin bu süreçte mutlaka Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimine başvurması gerektiğini belirtti. Süreç sonrası bebeğin gelişiminde değişiklikler yaşanacağını ifade eden Dr. Coşkun, "Fırtınalı bir dönemden sonra artık güneşli günler başlayınca bebeğinizdeki değişiklikleri fark edebilirsiniz. Örneğin ilk ataklardan sonra size gülümsemeye, bir dönem sonra ellerini daha iyi kullanmaya oyuncaklarına uzanmaya hatta tutmaya başlar veya bir bakmışsınız artık sırtüstü dönmeye başlamış.Sonrasında oturma, emekleme gibi kaba motor hareketleriyle beraberinde ince motor gelişimini de gözlemleyebilirsiniz. Oyuncaklarıyla oynama şekli değişir, aynı oyuncağın farklı özelliklerini keşfedebilir" diye konuştu. - İstanbul