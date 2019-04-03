Bebka, 2019 Yılı Mali Destek Programlarını Açıkladı

"Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" ve "Girişimcilik" alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 16 Haziran 2019, Pazar günü saat 23:59'dur.

Toplam 17 milyon TL bütçeli "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" programının amacı, TR41 Bölgesindeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak belirlendi. 10 milyon TL bütçeli "Girişimcilik" programının amacı ise, TR41 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılması olarak belirlendi.

2019 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak amacıyla BEBKA tarafından Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Ayrıca proje hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz proje yazma eğitimleri gerçekleştirilecek ve teknik yardım masaları oluşturulacak. Bu toplantılarda, başvuru koşulları, mali destek programları hakkında bilgiler verilerek, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci anlatılacak. Bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve teknik yardım masalarının takvimi BEBKA'nın internet sitesinden ayrıca duyurulacak ve ön kayıt alınacak.

BEBKA'nın açıklamasında, 2019 yılı hibe desteklerinden faydalanabilmek için proje başvurularının 16 Haziran 2019, Pazar gününe kadar yapılabileceği, mali destek programlarına başvurmak için Ajansın www.bebka.org.tr adresinde yer alan başvuru rehberlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve rehberlerde belirtilen proje başvuru şekline uygun hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Bültenler