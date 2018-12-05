  Bebka'dan 3 Projeye Fizibilite Desteği

BEBKA, 3 Temmuz'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programına Ekim ve Kasım aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme sonucunda, 3 (üç) adet fizibilite teklifi başarılı bulundu.

Fizibilite tekliflerinden ilki, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi tarafından sunulan "Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB)-Serbest Bölge" fizibilite çalışmasıdır. Söz konusu teklifte, Eskişehir'de çizgi film, animasyon, dijital oyun ve dijital tasarıma yönelik yaratıcı endüstriler ve uygulamalar için serbest bölge kurulması amacıyla fizibilite çalışması yapılacak.

İkinci fizibilite teklifi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan "Eskişehir İli'nde Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerden Kaynaklanan Atıklardan Enerji Üretimi" fizibilite çalışması.Bu fizibilite teklifi, Eskişehir İlinde bulunan 14 ilçede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların, ilçelerden mevcut Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisine getirilerek, bu atıklardan oluşacak biyogazdan elde edilebilecek elektrik üretimi potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda fizibilite araştırmasını içermektedir.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunulan son fizibilite teklifi ise "Gölpazarı Gıda İhtisas OSB Fizibilitesi"dir. Teklif kapsamında Bilecik ili Gölpazarı ilçesinde Gıda İhtisas OSB kurulmasına yönelik fizibilite yapılması planlanıyor. Fizibilite çalışması ile gıda işletmelerinin araştırılarak, doğru yatırımcıyı bulmak, yatırım alanında sektör büyüklüğüne göre kurulacak firma sayısının tespit edilerek OSB potansiyeli ve bölgenin mevcut durum analiz edilecek.

Fizibilite Desteği Programına online son başvuru tarihi 23 Aralık 2018, saat:23:59; taahhütname teslimi için son tarih 28 Aralık 2018, saat: 18:00 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten sonra yeni başvuru alınmayacaktır.