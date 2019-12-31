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BEBKA'dan Bursa Turizmi için önemli çalışma!

Yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışmasında, turizmin önemli paydaşları olan turizm seyahat acentaları ve rehberler, otel ve restoran yetkilileri, tarih, kültür ve sağlık turizmi ile termal turizm temsilcileri 4 (dört) ayrı odak grup toplantısında bir araya geldi.

31.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:59 BEBKA'dan Bursa Turizmi için önemli çalışma!

Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışması kapsamında Odak Grup Toplantıları başladı.

Toplantıda konuşan BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk, turizmin tüm paydaşlarıyla bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekti. Öztürk, "Bu çalışmaların başarıya ulaşması için, tüm paydaşların bir araya gelip, düşüncelerini, tecrübelerini ortaya koymaları çok önemli. Bu çalışma sonrasında, ortak akıl ile ortaya çıkan fikirlerin Bursa turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Erhan Öztürk'ün konuşmasının ardından, proje danışmanı Nazlı Kayı, yürütülen çalışma ve yol haritası hakkında bilgi verdi. Bursa algısı üzerine yapılan araştırmalar konusunda yapılan sunumun ardından katılımcıların görüşleri dinlendi.

Toplantılarda katılımcılardan Bursa turizminin güçlü ve zayıf yönleri, turistlerin Bursa'ya neden geldiği ve Bursa'daki turizm destinasyonları hakkında fikirleri alınarak, şehrin turizmdeki payının artması için neler yapılabileceği hakkında görüşleri soruldu.


Bursa Valiliği, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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