Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEBKA'dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve Türkiye için de ciddi tehdit...

01.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:53
BEBKA'dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve Türkiye için de ciddi tehdit oluşturan covid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla proje çağrısına çıktı. Uygun görülen projelere toplamda 15 milyon TL hibe verilecek.

BEBKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulama çerçevesini belirlediği korona virüsünün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amacıyla 15 milyon TL hibe verilecek olan 'Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' başvurularını başlattı.

Program ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, yerel yönetimler, birlik ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları,organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknolojigeliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi yönetici şirketleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilecek.

Başvurular için Son Tarih 30 Nisan

Program kapsamında toplam bütçesi asgari 250 bin TL ve azami 2 milyon TL olan projeler, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için yüzde 100, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 60'a varan oranda desteklenecek. Ar-Ge merkezlerine sahip işletmeler ise yüzde 75 oranında destekten faydalanabilecek. Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en az 1 ay, en fazla 3 ay olarak belirlendi.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, 30 Nisan saat 18.00'a kadar başvurularını https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Programın başvuru rehberine ve daha ayrıntılı bilgiye www.bebka.org.tradresinden ulaşılabilir ya da sorularproje@bebka.org.tr adresine iletilebilir. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Bursa, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››BEBKA'dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:14: Gebze Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Ekonomi 15:14: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi 15:14: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi 15:10: Darphane'den altın açıklaması: Piyasada altın arzında sorun yok - Ekonomi 15:10: Finansal Kurumlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber