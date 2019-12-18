BEBKA gelecek 5 yılını değerlendirdi…

Çalıştaya BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim başta olmak üzere, BEBKA'nın Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde görev yapan personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Tüm uzmanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızda, kurum olarak güçlü ve gelişmeye açık yönlerimizi belirleyeceğiz. Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizi belirleyerek, gelecek dönemde bu yönde adımlarımızı atacağız. Kurum olarak, hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay, kendimizi daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmemize olanak vererek, alınan kararları daha değerli kılacaktır. Bu bağlamda düzenlediğimiz çalıştayın verimli bir şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

Gerim'in açılış konuşmasının ardından, BEBKA Mali ve İdari İşler Birim Başkanı Jülide Alan toplantı gündemi, izlenecek yol haritası ile durum analizi hakkında bilgiler verdi. Sonrasında üç ilden çalıştaya katılan BEBKA personeli grup çalışmaları gerçekleştirdi.