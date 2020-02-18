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BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

18.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:20BEBKA'nın şubat ayı toplantısı Bilecik'te gerçekleşti
Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

Bilecik Valiği Toplantı Salonunda düzenlenen BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Çakacak başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan BEBKA yönetim kurulu, Eskişehir Sanayi Odası Halk Eğitim Merkezi güdümlü proje fizibilite raporu ve 2019 yılı ajans birim faaliyet raporu ile hizmet alımları konularını değerlendirdi.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA

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