25.06.2019 10:48
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BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı

BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulunun haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulunun haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı.

Valilik'teki toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin , İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz , Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin 'in yanı sıra BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

Toplantıda, 2014 yılı mali destek programları etki değerlendirmesi, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenecek fuar ile Mimar ve Mühendisler Grubu 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılım, Bursa Teknik Üniversitesinin eğitim ve iş birliği çerçeve protokolü ile gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Eskişehir , Bursa , Bilecik , Ekonomi

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