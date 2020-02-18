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BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.

18.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:30BEBKA Yönetim Kurulu, Bilecik'te toplandı
Kalkınma Ajansının (BEBKA) şubat ayı yönetim kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığını yürüten Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan kurul üyeleri, 2019 yılı ajans birim faaliyet raporu ile hizmet alımları konularını değerlendirdi.
Toplantı, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla sona erdi.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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