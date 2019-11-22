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Beçin Gençlik Spor'un adı Milas Esnaf Spor oldu

2006 yılında Beçin Belediyespor Gençlik Spor olarak kurulan, başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl adından söz ettiren ve Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başlayan Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor'un adı alınan kararla Milas Esnafspor oldu.

22.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:52Beçin Gençlik Spor'un adı Milas Esnaf Spor oldu
2006 yılında Beçin Belediyespor Gençlik olarak kurulan, başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl adından söz ettiren ve Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başlayan Belediyesi Beçin Gençlik Spor'un adı alınan kararla Milas Esnafspor oldu.

25 Ağustos'ta göreve gelen ve yeni başkan Ekrem Vanlıoğlu' yönetimi yapılan toplantı sonucunda Genel Kurul kararı aldı. Ören'de yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve Kulüp isminde değişikliğe gidilmesi oylanarak karara bağlandı. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda 3/2'lik çoğunlukla Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor ismi Milas Esnaf Spor olarak değişti.

Genel Kurulda ayrıca yönetimde de değişikliğe gidildi. Genel Kurul sonrası açıklama yapan Milas Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ekrem Vanlıoğlu, ilk göreve geldiğimizde yapmak istediğimiz bir değişiklikti dediği isim değişikliği ile ilgili olarak, "Ancak sezonun açılmasına kısa bir süre kaldığı için bu işlemi daha sonraya bırakmıştık. Ayrıca iş yoğunluğu sebebiyle yöneticilerimizden bazı arkadaşlarında devam edememesi ile birlikte yeni bir genel kurul kararı aldık ve bu sebeple hem daha aktif arkadaşlarımızla yola devam etme hem de baştan bugüne istediğimiz isim değişikliğini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Emeği geçen ve bugüne kadar takımı sahiplenmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum diyen Başkan Ekrem Vanlıoğlu, "bu sezon sonunda şampiyonluk ipini birlikte göğüsleyeceğiz. Tüm Milas'a ve Milaslı sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ekrem Vanlıoğlu, Cihan Solmaz, Ali Bertan, Hüseyin Doğan Akgöz, Aşkın Kabak, Mustafa Sarban, Hasan Tuzla, Özgür Karagöz, Ahmet Özyiğit, Arif Koz, Yıldıray Özkaya, Osman Atıcı, Barış Ülkü, Özkan Kömürcüoğlu, Kahraman Akar - MUĞLA

Milas Belediyesi, Muğla, Milas, Spor

Kaynak: İHA

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