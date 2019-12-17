Haberler » Spor » Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak - Spor

Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak

Efsane futbolcu David Beckham, çok konuşulacak bir anısını eski İngiliz gazeteci Gordon Smart'a anlattı. Beckham, Real Madrid soyunma odasında oğlu Brooklyn'in Roberto Carlos'la yaşadığı anıyı anlatırken, oğluna verdiği yanıt dikkat çekti.

17.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:12Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak

Dünya futbolunun en özel isimlerinden biri olan David Beckham'la ilgili çok ilginç bir anı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Eski İngiliz gazeteci Gordon Smart, Beckham'la yaptığı sohbeti bir podcast yayınında açıkladı ve İngiliz yıldızın Real Madrid günlerinden çarpıcı bir hikayeyi anlattı.

"Güzel bir içki içtik ve sohbetimiz keyifli bir hal aldı. Futbol hakkında çok konuştuk ve onu dikkatlice dinledim" diyen Smart, "Bana birçok hikaye anlattı ve bunları anlatmamı umursamayacağından emindim. Real Madrid'de Ronaldo, Zidane ve Roberto Carlos gibi isimlerle aynı soyunma odasında yer almanın nasıl bir his olduğunu sordum. Harika bir şey olduğunu ve o takımda yerini kazanmanın önemli bir fırsat olduğunu söyledi" ifadelerini kullanarak soyunma odasında geçen bir anıyı dinleyicilerle paylaştı.

"BABA SENİN NEDEN BÖYLE BİR ŞEYİN YOK"

Bir maç sonrası, Beckham'ın büyük oğlu 'in soyunma odasına geldiğini anlatan Gordon Smart, "Beckham, maçtan sonra duşa girdiğini ve Brooklyn'in soyunma odasında vakit geçirdiğini anlattı. Bu sırada Brooklyn, Roberto Carlos'u çırılçıplak görüyor ve cinsel organı dikkatini çekiyor. Beckham duştan çıktıktan sonra ona dönüp, 'Baba, neden senin böyle bir şeyin yok?' diye soruyor. Beckham da Brooklyn'e 'David Beckham da olsam, her şeye sahip değilim' minvalinde bir yanıt veriyor" şeklinde konuştu.


Roberto Carlos, David Beckham, Real Madrid, Brooklyn, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:28 Karşıyaka'da Başkan Büyükkarcı umutlu - Spor
13:19 Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu - Spor
13:18 Ayhan Avcı: Bu sezon borçlarımızı kapatarak, 3 sene önceki gibi kadroları göreceğiz - Spor
13:17 Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" - Spor
13:15 Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının yankıları sürüyor - Spor
11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
11:18 G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı - Spor
11:09 Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi - Spor
10:17 "O parmağı eşine sakla" pankartı ipleri kopardı - Spor
09:35 Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı - Spor
17.12.2019 13:30:13