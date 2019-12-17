Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak

Dünya futbolunun en özel isimlerinden biri olan David Beckham'la ilgili çok ilginç bir anı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Eski İngiliz gazeteci Gordon Smart, Beckham'la yaptığı sohbeti bir podcast yayınında açıkladı ve İngiliz yıldızın Real Madrid günlerinden çarpıcı bir hikayeyi anlattı.

"Güzel bir içki içtik ve sohbetimiz keyifli bir hal aldı. Futbol hakkında çok konuştuk ve onu dikkatlice dinledim" diyen Smart, "Bana birçok hikaye anlattı ve bunları anlatmamı umursamayacağından emindim. Real Madrid'de Ronaldo, Zidane ve Roberto Carlos gibi isimlerle aynı soyunma odasında yer almanın nasıl bir his olduğunu sordum. Harika bir şey olduğunu ve o takımda yerini kazanmanın önemli bir fırsat olduğunu söyledi" ifadelerini kullanarak soyunma odasında geçen bir anıyı dinleyicilerle paylaştı.

"BABA SENİN NEDEN BÖYLE BİR ŞEYİN YOK"

Bir maç sonrası, Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn'in soyunma odasına geldiğini anlatan Gordon Smart, "Beckham, maçtan sonra duşa girdiğini ve Brooklyn'in soyunma odasında vakit geçirdiğini anlattı. Bu sırada Brooklyn, Roberto Carlos'u çırılçıplak görüyor ve cinsel organı dikkatini çekiyor. Beckham duştan çıktıktan sonra ona dönüp, 'Baba, neden senin böyle bir şeyin yok?' diye soruyor. Beckham da Brooklyn'e 'David Beckham da olsam, her şeye sahip değilim' minvalinde bir yanıt veriyor" şeklinde konuştu.