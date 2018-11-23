Bedaş Kışa Hazırlanıyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:01



23 Kasım 2018 Cuma 12:01

BEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Şirket, sahadaki toplam personel sayısını bin 518'e çıkarırken Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu ilçelerde hat bakımlarına öncelik verildiğini bildirdi.İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kış aylarında enerji sisteminde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığını açıkladı. İşletme bakım birimi bünyesinde yer alan 'Kestirimci Bakım' ekibi, kışa hazırlık için trafo merkezlerini ve havai hat güzergahını tek tek gezerek tarama yaparken arızaya neden olacak eksikler listelendi. Tarama sonrasında kritik eksikleri olduğu tespit edilen trafo merkezleri ve havai hatlara öncelik verilerek bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy'de havai hatlara özel bakımBEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında havai hatların daha yoğun olduğu bölgelere öncelik verdiğini belirtirken; yıl içinde Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy ilçelerinde havai hatların bakımlarını artırdı; aynı zamanda kuşların göç noktasında bulunan bölgelerdeki hatları, kuş çarpmalarına karşı izole etti. Yine havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına değen ağaçların budama işlemlerini tamamladı. Hat üzerinde yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş izolatörler de yenilendi.Sahada görev yapacak personel sayısı bin 518'i bulacakİstanbul Avrupa Yakası'nda mevsimsel olarak en sert hava şartlarının yaşandığı Aralık ve Ocak ayları için saha personeli sayısı da şimdiden artırıldı. Söz konusu dönemde BEDAŞ'ın 15 işletme müdürlüğünde bir vardiyada en az bin 518 personel sahada yer alacak şekilde görevlendirme planı hazırlandı.Hava tahmin raporları 5 gün öncesinden takip ediliyorOlumsuz hava koşullarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerini de yakın takibe alan BEDAŞ, kötü hava şartları olan gün ve saatlerde personel ve müdahale edecek ekip sayısını artıran bir vardiya sistemi uyguluyor. Söz konusu dönemlerde nöbetçi montörlük, montaj ve havai hat personeli fazla mesai yapıyor. Yine böyle dönemlerde idari personelin kullanımında olan araçlar; arıza, onarım ve bakım ekiplerine tahsis ediliyor.SCADA ile uzaktan müdahale ve enerji verme işlemi yapılıyorBEDAŞ, kesintisiz enerji için teknolojiye yaptığı yatırımların sağladığı kolaylıklardan da yararlandığını bildirdi. Bugüne kadar toplam 600'e yakın noktada uzaktan kontrol merkezi olarak ifade edilen SCADA'yı devreye alan şirket, bu sistem sayesinde enerji kesme ve verme işlemini çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Herhangi bir trafonun enerjisiz kalması durumunda abonelerden çağrı gelmeden Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden enerjisiz kalan trafoyu tespit ederek harekete geçen şirket, Coğrafi Bilgi Sistemi aracılığı ile de trafo merkezi, direk, yer altı ve üstü kabloların güzergahlarını takip edebiliyor. Tüm bu sistemler de arızalara karşı müdahale süresini ciddi anlamda kısaltıyor. - İSTANBUL