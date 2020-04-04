Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak

BEDAŞ, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

04.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:10
BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak
BEDAŞ, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.
Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Müşteri Operasyon Merkezleri'nin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.Şirket, 6 Nisan tarihinden itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri'nin 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor. Küresel bir salgına dönen yeni tip koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, Müşteri Operasyon Merkezleri'nde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.
ÇALIŞAN VE MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDI
Açıklamaya göre, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını hızla devreye alan şirket,çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için peş peşe tedbirleri devreye aldı. İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin veren şirket, evden çalışmaya uygun personeli için de kademeli olarak sayıyı artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştu. Koronavirüs tedbirlerini genişleten şirket zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi.
Dağıtım Şirketi olarak 5 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiği belirtilen şirketin, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfektasyon çalışmasını da daha önce başlattığı belirtildi.
EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP
Şirket müşterilerinin, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden bedas.com.tr, ALO 186 çağrı merkezi ve @BEDASDestek Twitter hesabı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BEDAŞ Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 arası çalışacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: KAYSERİ Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı - Haber 18:58: Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı - Haber 18:57: Pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Haber 18:57: Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası - Haber 18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber