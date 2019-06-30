30.06.2019 19:03
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Bedava balık ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Bedava balık ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturduTEKİRDAĞ - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı.

Bedava balık ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
TEKİRDAĞ - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 'nın 93'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Balıkçı İskelesi'nde bulunan eski limanda gerçekleştirilen program kapsamında pişirilen balıklar tek tek dağıtıldı. Balık ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Uzun kuyrukların yaşandığı balık sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.Bedava balık ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Kaynak: İHA
Kabotaj Bayramı , Denizcilik , Genel

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