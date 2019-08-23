Haberler» Güncel» Haber

Bedava dondurmaya yoğun ilgi

23.08.2019 11:38 Bedava dondurmaya yoğun ilgi


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14   SPOR Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
13:14   MARDİN Avrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştu
13:14   ÖĞRETMEN ÇİFT OTİZME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜZLERCE KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
13:13   Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi
13:12   UMED'den HDP'ye basın özgürlüğü tepkisi
13:12   Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
13:11   2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı