Bedava dondurmaya yoğun ilgi

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23.08.2019 11:38
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Kaynak: DHA
Son Dakika! Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti
Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı
Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum
Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı
Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına Ebru Polat'tan dikkat çeken yorum
Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek
Son Dakika Güncel Haberleri
13:14
SPOR Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
13:14
MARDİN Avrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştu
13:14
ÖĞRETMEN ÇİFT OTİZME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜZLERCE KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
13:13
Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi
13:12
UMED'den HDP'ye basın özgürlüğü tepkisi
13:12
Tekirdağ'da bin 500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi
13:11
2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı
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