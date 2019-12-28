Bedava halı izdihamı

ANTALYA'da, bir mağazanın açılışa özel yaptığı 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasından yararlanmak isteyenler izdihama neden oldu.

Kepez ilçesinde bir halı mağazası, açılışa özel ilk 50 müşterisine halı, paspas ve çarşaf hediye edileceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saatler öncesinden kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla koşarak içeri girmeye çalışanlar, yoğunluk nedeniyle otomatik kapıların kırılmasına neden oldu. Ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı. Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çekenler ilginç görüntüler oluşturdu. Bazıları ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.Mağaza sorumlusu Enes Satılmış, bu kadar yoğunluğu beklemediklerini belirterek, "Fabrikadan halka direkt satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.