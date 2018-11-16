Bedelli Askerler Yemin Etti

Çorum il Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 100 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sancak geçişinin ardından silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, her anne ve babanın evladının askerlik yaptığını görmek ve bununla gururlanmak istediğini belirterek, bu kutsal ocağa adım attıktan evlatlarının anne ve babaların yanı sıra milletin ve kendilerinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yemin eden askerlere de seslenen J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, "Bundan sonra hayatınız boyunca vatan savunmasında size verilecek görevleri yapabilecek temel becerileri kazandınız. Biraz önce milletimiz ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı bayrağımızın üzerine el koyarak silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde cumhuriyet, vatan ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize dair namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Vatan görevi en kısa ve öz ifadeyle kan ile kazanılmış toprakların kan ile savunulması ile olup ant içmekte bu kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapılması için namus vermektir. Yemininizin teminatı şerefiniz bedeli de gerekitğinde vatan uğuruna canını seve seve feda etmenizdir. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün ve mutlak itaatin simgesi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" dedi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve asker aileleri katıldı.