Bedelli Askerlik 4. Celp Dönemi Açıklandı! MSB ASAL Sonuç Sorgulama

Binlerce asker adayının gideceği celp dönemleri belirlendi. Bedelli askerlik MSB ASAL sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? Bedelli askerlik yerlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP

e-Devlet üzerinde bulunan ilgili link üzerinden sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar hangi celp döneminde gideceklerini bu hafta sorgulayabilecek. e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama" yazan kişiler Milli Savunma Bakanlığı'na ait bu hizmeti kullandıkları takdirde celp dönemlerini ve gidecekleri yeri öğrenebilecek.

ASAL BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

HULUSİ AKAR'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi. Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir. Bu gençlerimizin eğitim faaliyetleri 48 ilimizde kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait toplam 92 birliğimizde gerçekleşecektir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta bu gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

634 BİN 415 KİŞİ BAŞVURDU

Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.