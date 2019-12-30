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Bedelli askerlik başvuru tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik başvuru yapmak isteyenler bedelli askerlik başvuru nasıl yapılır, bedelli askerlik başvuru tarihleri ne zaman ve bedelli askerlik son başvuru ne zaman gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte bedelli askerlik hakkında merak edilen soruların yanıtları…

30.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:09

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bedelli askerlik, başvuru tarihi, başvuru şekli ve başvuru son günleri olarak merak ediliyor. Peki, Bedelli askerlik başvuru tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, bedelli askerlik başvuru nasıl yapılır? İşte bedelli askerlik ve detayları…

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020'nin ocak ayında kura çekilecek.

Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü (yarın) mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak.

Bedelli askerlik başvurusu için son gün 31 Aralık 2019.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 233 lira ödeyecek.

Bedelli askerlik başvuru tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

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