Bedelli Askerlik Celp Sorgulama Ekranı! Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Tarihleri Açıklandı

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı. 4. Celp dönemini sorgulama ekranı için TIKLAYIN

CELP KONTROLLERİ E-DEVLET'TE

Celp dönemleri ilan edilen kişilerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

CELP DÖNEMLERİ DUYURULARI

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Celp dönemi, TC (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olan ve askerlik yaşına gelmiş erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il veya ilçelerdeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönem ya da tarihi gösteren çizelgelere denmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK 21 GÜN OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

BEDELLİ EĞİTİMİNDE NELER OLACAK?

Bedelli askerlik eğitiminin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.