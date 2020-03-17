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Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.

17.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:44
Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
MSB, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : bedelli, Ekonomi

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