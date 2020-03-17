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Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.

17.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:18
Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.
MSB Askeralma Genel Müdürlüğünden, 2020'de silah altına alınacak yükümlülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

Kaynak: AA

Etiketler : bedelli, Güncel

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