Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak?
Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken, bedelli askerlik gündeme geldi.
14.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:53
Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile tamamlanabilir
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.
Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.
En son 1 Nisan'da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) son celp işlemi 19 Mart tarihinde gerçekleşti. Celp ve terhis dönemlerinde yaklaşık 60 bin asker terhis olurken, yine yaklaşık 60 bin kişi askere alınıyor.
TSK'nın, celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe ettiği ve terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe girmesi için hazırlandığı bildirildi.
TSK'da uzaktan eğitim ile askerlik var mı?
Türk Silahlı Kuvvetleri, uzaktan eğitim ile askerlik hizmetinin tamamlanmasına yönelik çalışmaları, geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Yeni yasa sonrasında Yurtdışı Dövizli Askerlik uygulaması uzaktan eğitime taşınmıştı. Böylece yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönüp askerlik hizmetini yerine getiremeyecekler, 5 bin Euro civarında bir ödeme yaparak askerlik hizmetlerini tamamlayabiliyorlardı.
Ülke dışında olanların yararlandığı bu hizmette ise uzaktan eğitim zorunlu kılınmıştı. TSK tarafından hazırlanan kimi videoların izlenmesi ve sınavlara katılınması yoluyla askerlik hizmeti bitiriliyordu.
Kaynak: Tamindir
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