19 Kasım 2018, 16:50
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Bedelli Askerlik Yapacak Futbolcular, Vatani Görevlerini Burdur'da Yerine Getirecek

Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini Haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.

Bedelli askerlik celpleri açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi. Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.

Görev zamanı ise liglerin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Haziran ayı olacak. Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları ise şöyle:

Tarık Çamdal

Necip Uysal

Caner Erkin

Oğuzhan Özyakup

Muğdat Çelik

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Serdar Aziz

Şener Özbayraklı

Mustafa Pektemek

Alper Potuk

Tolga Cigerci

Tolgay Arslan

TÖRE ANKARA'DA YAPACAK

Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, askerlik görevini Burdur yerine Ankara'da yapacak.

Burdur,bedelli

YORUMLAR (9)
TR: Acemiliği orda yapmıştım ahmet tuğluk kışlası çok büyük bir yer akşama kadar bira içip öyle girmiştik içeri vay be
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TR: Acemiliği orda yapmıştım ahmet tuğluk kışlası çok büyük bir yer akşama kadar bira içip öyle girmiştik içeri vay be
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AHMET: Parayla Vatani görev ?
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DENİZLİ: Ooo gelin bakalım görelim sizi
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EROL MEHMET YILDIZ: Hepsini toplasan yarım futbolcu etmez.
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