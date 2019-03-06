Bedelli Askerlikte Meslek Liselerine Ayrıcalık Sağlanmalı"

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadesini kullandı.Palandöken, yazılı açıklamasında, bedelli askerliğin kalıcı olmasının iş dünyası için çok önemli olduğunu bildirdi.Bedelli askerlik uygulamasının hem esnafın eleman ve çırak bulamama sorununu çözdüğünü hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması için planlanan sistemin detaylarında, lise ve altı mezunları ve diğer eğitim gruplarından isteyenlere 6+6 aylık bir askerlik uygulaması mevcut. İsteyen 1 ay eğitim 5 ay da kıta görevini tamamlayarak terhis olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.Bu noktada meslek liselerine ayrıcalığın önem taşıdığına işaret eden Palandöken, "Meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.