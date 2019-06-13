Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor

Yeni askerlik sisteminin mali boyutu belli oldu. Yeni sistemde giderlerin toplamı 3 milyar lira olarak öngörülürken gelir ise 5 milyar lira olarak hesaplandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, yeni sistemin ayrıntılarını şöyle açıkladı.

3 MİLYAR GİDER

6 aylık askerlikten sonra bedel ödemeyip silah altında kalacak yükümlü sayısı 66 bin kişi olarak öngörüldü. Bunlara asgari ücret üzerinden maaş ödenecek ve yıllık maliyet 1 milyar 650 milyon lira olacak. 66 bin kişinin hizmet borçlanması tutarı da 600 milyon lirayı bulacak. Yedek astsubay olarak göreve alınacaklara ise 5 bin lira maaş verilecek. Yıllık 250 milyon lira ödenecek. Diğer masraflarla birlikte yeni askerlik sisteminin maliyeti 3 milyar 153 milyon lira olarak hesaplandı.

5 MİLYAR GELİR

Her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlik yapması ve 31 bin liradan 4.5 milyar lira gelir bekleniyor. Dövizle askerlikte ise yıllık 20 bin kişi ve 620 milyon lira gelir hesaplanıyor. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni sistemde 3 milyar 153 milyon lira gider, 5 milyar 115 milyon lira da gelir olacağı öngörülüyor.

657 BİN ASKERİMİZ VAR

Halen TSK'nın bünyesinde toplam 457 bin 177 asker bulunuyor. Bu rakama Jandarma'daki yaklaşık 200 bin kişi dahil değil. TSK ve Jandarma'nın subay astsubay er ve erbaş ve sivil memur toplamı ise 657 bin. TSK'da 38 bin sivil memur bulunuyor. Uzman personelin toplam sayısı ise 178 bin 866. Halen 2 milyon 30 bin askerlik çağına gelen kişi ile 460 bin bakaya bulunuyor.